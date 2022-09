Renaissance: Stéphane Séjourné élu à la tête du parti

À seulement 37 ans, ce proche d'Emmanuel Macron est le nouveau patron du parti présidentiel.C'est un homme politique plutôt habitué aux rôles de l'ombre qui prend les rênes de Renaissance. Stéphane Séjourné, 37 ans, ancien conseiller politique d'Emmanuel Macron et député européen depuis 2019, a été désigné ce samedi secrétaire général du parti présidentiel.Finie la République en marche après ce congrès au Carroussel du Louvre à Paris, le parti Renaissance a officiellement été lancé et Stéphane Séjourné a, par la même occasion, été officalisé dans ses nouvelles fonctions. À la tête du parti, il sera notamment chargé de désigner un candidat pour 2027, et donc de préparer l'après-Macron.Les militants ont approuvé à 83% la nouvelle direction, à 87% les nouveaux statuts du parti et à 96% le corpus des valeurs élaboré fin août. Quelque 25.000 à 26.000 adhérents "certifiés" étaient appelés à se prononcer. Le parti n'a pas communiqué le nombre d'adhérents ayant pris part à ces trois votes.