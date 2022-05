Le constructeur a présenté ce jeudi un concept-car qui préfigure les lignes de sa future voiture familial, et expose comment seront conçus et fabriqués les futurs modèles pour réduire leur empreinte carbone. La piste d'une motorisation alliant électrique et hydrogène, pour réduire la taille de la batterie, apparaît prometteuse.Source : https://www.lesechos.fr/industrie-services/automob...