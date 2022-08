SENEGAL-MEDIAS-GENRE Des femmes de radios communautaires outillées sur le numérique

Dakar, 29 août (APS) - Un atelier de formation sur le numérique s’est ouvert lundi à Dakar, à l’intention de femmes de radios communautaires venues des régions du Sénégal, a constaté l’APS.Organisée à l’initiative de la section sénégalaise du Réseau international des femmes (RIF), la formation est axée sur le thème "Les femmes à l’ère du numérique"."L’objectif de cet atelier est de renforcer les capacités des femmes qui sont au sein des radios communautaires, journalistes et productrices extérieures et utilisant le smartphone dans le cadre de leur travail’’, a précisé Codou Loum, la présidente du RIF, en présence du président de l’Union des radios communautaires (URAC), Talla Dieng.’’L’idée est de leur donner l’opportunité d’aller au-delà de ce qu’elles font, d’apprendre à mieux utiliser cet outil, notamment dans la création de contenus’’, a expliqué la journaliste à OxyJeunes, une radio communautaire basée à Pikine, dans la banlieue dakaroise.Elle fait savoir que les participantes à cette rencontre sont venues de Kaolack, de Thiès et de Fatick, ajoutant qu’elles "seront outillées à utiliser et à créer du contenu via le téléphone portable"."Nous privilégions les femmes qui sont au sein des médias et qui descendent sur le terrain pour faire des reportages. Des animatrices et éducatrices aussi font partie de nos cibles afin de leur permettre de mieux faire voir ce qu’elles font et les inciter à utiliser le matériel", a-t-elle souligné.L’ambition des organisateurs est aussi de mieux améliorer la représentativité des femmes dans les contenus médiatiques, a-t-elle ajouté, précisant que "c’est une chose rare, car le pourcentage est très faible".Codou Loum a fait savoir qu’avec cette capacitation, les femmes vont mieux utiliser les réseaux sociaux et améliorer les contenus dédiés aux femmes.Le journaliste spécialiste en digital, Joe Marone et l’écrivain Oumar Seck Ndiaye font partie des formateurs, selon la journaliste.AT/ASB/SG