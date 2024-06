Le Rassemblement national est crédité de 36% des intentions de vote à deux jours du premier tour des élections législatives, selon un sondage Elabe pour BFMTV et La Tribune Dimanche publié ce vendredi 28 juin. Le Nouveau Front populaire est à la deuxième place et distance le camp présidentiel, qui pourrait perdre plus de 140 sièges à l'Assemblée nationale.https://www.bfmtv.com/politique/elections/legislat...