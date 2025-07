"Si on continue de s'enfoncer dans un mix énergétique aussi prononcé, il va y avoir une grande augmentation du prix de l'électricité", estime Aleksandar Nikolic (RN)

La ministre de la Transition écologique Agnès Pannier-Runacher déplore la tribune co-signée par le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau dans laquelle il appelait à "stopper le financement des renouvelables" et pointe certains discours populistes sur l'environnement, y compris au sein de l'exécutif. Emmanuel Macron lui a répondu, assurant que "ce n'est pas une bonne idée de dire qu'on ne va plus faire de renouvelable dans notre pays, qu'on ne va plus investir".https://www.bfmtv.com/politique/front-national/vid...