Les affrontements au Soudan ont déjà fait plus de 420 morts et 3 700 blessés, selon un bilan provisoire de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS). Et les médicaments ne vont pas tarder à manquer, souligne notamment Jérôme Tubiana.Source : https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/soudan/s...