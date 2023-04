Les troupes de deux généraux, qui avaient pris le pouvoir ensemble il y a un an et demi, s’affrontent à Khartoum et dans plusieurs villes du pays. Les habitants se barricadent chez eux, alors que les bombardements sont incessants. Il y aurait 1 800 blessés selon l'ONU.Source : https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/soudan/s...