La romancière franco-camerounaise publie dans la rentrée littéraire d'automne un roman très personnel, dans lequel elle fait le récit de sa jeunesse et de son expérience de la précarité et de l'exclusion quelques temps après son arrivée en France. Un roman à la fois intime et universel sur les douleurs de l'exil, et un portrait édifiant de la France "souterraine".Source : https://www.francetvinfo.fr/culture/livres/la-rent...