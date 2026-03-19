Température basale : fertilité, contraception… est-ce fiable ?

Repérer l’ovulation, éviter ou suspecter une grossesse en prenant sa température : est-ce vraiment possible ? La réponse.
Source : https://www.santemagazine.fr/sante/dossiers/physio...
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Politique - 19/03/2026
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Santé / Bien-Être
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