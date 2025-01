La tempête Eowyn, qui traverse déjà l'Irlande et le Royaume-Uni, gagne progressivement les côtes françaises, vendredi 24 janvier. Les vents et les précipitations devraient s'intensifier dès ce soir, notamment dans le Morbihan, placé en vigilance orange pour pluies et inondation dès 18h.Source : https://www.francetvinfo.fr/meteo/tempete/tempete-...