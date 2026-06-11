Politique - 11/06/2026

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Economie - 23/05/2023

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International - 11/06/2026

Trump menace de frapper "très fort" l'Iran et de s'emparer de ses sites pétroliers

Donald Trump a juré jeudi de frapper "très fort" l'Iran dans la soirée et menacé d'une prise de contrôle de ses sites pétroliers, après de nouvelles frappes des deux camps dans la nuit, Téhéran...

Le Niger criminalise pour la première fois l'homosexualité avec de lourdes peines de prison allant jusqu'à 20 ans d'emprisonnement.

Coupe du monde 2026 : la Fifa accrédite le journaliste français Christophe Gleizes, détenu en Algérie depuis un an

Trump menace de frapper "très fort" l'Iran et de s'emparer de ses sites pétroliers



Donald Trump a juré jeudi de frapper "très fort" l'Iran dans la soirée et menacé d'une prise de contrôle de ses sites pétroliers, après de nouvelles frappes des deux camps dans la nuit, Téhéran jugeant désormais "pratiquement dénué de sens" le cessez-le-feu théoriquement en vigueur.

"Les Etats-Unis vont frapper l'Iran (...) TRES FORT ce soir", a déclaré le président américain sur sa plateforme Truth Social, alors que les hostilités ont ouvertement repris ces derniers jours plus de trois mois après le début du conflit.

"Dans un avenir assez proche, nous prendrons l'île de Kharg, ainsi que d'autres infrastructures pétrolières", a-t-il ajouté. Il avait fin mars menacé "d'anéantir" ce principal terminal pétrolier iranien, visé par des frappes début avril, mais sans évoquer une prise de contrôle.

https://actu.orange.fr/economie/trump-menace-de-frapper-quot-tres-fort-quot-l-iran-et-de-s-emparer-de-ses-sites-petroliers-CNT000002pTMAN.html

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