Affaire Lyhanna : les Français pointent la responsabilité de Darmanin mais n’appellent pas à sa démission

SONDAGE - Selon notre sondage Odoxa-Backbone pour Le Figaro, seuls 39% des Français souhaitent voir démissionner le garde des Sceaux alors qu’après les Insoumis, les patrons du PS et du RN l’ont sommé de quitter ses fonctions.Responsable mais pas coupable : en première ligne dans l’affaire Lyhanna, le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, est largement vu comme fautif mais les Français ne souhaitent pas le voir démissionner, selon notre sondage Odoxa-Backbone pour Le Figaro. La responsabilité du garde des Sceaux reste évidente aux yeux des sondés (74%) mais 59% d’entre eux estiment qu’il ne doit pas quitter le gouvernement et que seuls les responsables directs doivent être sanctionnés.