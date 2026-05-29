Politique - 29/05/2026

Seuls 35% des électeurs d'Emmanuel Macron en 2022 restent fidèles au bloc central à l'approche de 2027

Publiée ce vendredi, une étude de la Fondation Jean-Jaurès montre que seulement un tiers des électeurs d'Emmanuel Macron en 2022 restent attachés au bloc central en vue de l'élection présientielle de...

Ghana : le Parlement adopte une loi anti-LGBT+ répressive

Le Sénégal célèbre les 100 ans d’Abdoulaye Wade, ancien président et figure tutélaire du pays

Economie - 23/05/2023

La Marocaine Vie : Mise en place réussie de la norme IFRS 17

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La Marocaine Vie a mis en place avec succès la première norme internationale d’information financière s’appliquant exclusivement aux contrats d’assurance. Elle devient ainsi la première compagnie au...

Les investisseurs japonais déclarent vouloir faire plus d’affaires avec l’Afrique

Hydrogène vert: comment le Maroc devient incontournable

International - 29/05/2026

"Des mecs arrivent sur le pont, ils nous disent : vous avez besoin de quelque chose ?" : l’incroyable sauvetage de deux Français disparus depuis cinq jours en mer

Après cinq jours d’angoisse et de recherches, les deux navigateurs français âgés de 25 et 52 ans ont été retrouvés au large du Maroc, sains et saufs. Leur catamaran et leur radeau de sauvetage...

"Tout va bien physiquement et mentalement" : les deux Français disparus en mer au large du Maroc retrouvés sains et saufs

Les deux Français disparus en mer au Maroc retrouvés "sains et saufs" par un navire de commerce

Tutoriel Mode: Intégrer Vos Téléphones et Autres Gadgets High-Tech Durablement Dans Votre Vie



Dans le monde d'aujourd'hui, la technologie a pénétré tous les aspects de notre vie quotidienne. Que ce soit dans la décoration maison, au jardin ou dans notre cuisine, ces innovations high-tech sont devenues des compagnons indispensables. Découvrez comment intégrer ces gadgets avec élégance et efficacité.

Technologie et Décoration Maison

La maison moderne n'est pas complète sans une touche de technologie. Les télévisions ultra-fines, les ordina...

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