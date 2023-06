Ce film de Maryam Touzani a réalisé plus de 300 000 entrées en France et a été primé à Cannes en 2022. Initialement prévue en février, la sortie au Maroc avait été plusieurs fois reportée, mais cette fois, le film qui aborde la question sensible de l’homosexualité dans la société marocaine sera projeté dans les salles du royaume.Source : https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/en-direct...