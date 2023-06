Au large de la côte orientale de la Tanzanie, Zanzibar et ses plages paradisiaques attirent de plus en plus de touristes, notamment français. Dans l'intérieur des terres, "Envoyé spécial" a pu découvrir l'envers de la carte postale : une gigantesque décharge sauvage où s'entassent leurs kilos de déchets.Source : https://www.francetvinfo.fr/replay-magazine/france...