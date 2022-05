Après l'Espagne et le Portugal, un premier cas de variole du singe a été détecté en France, vendredi 20 mai. La maladie se traduit par de violentes éruptions sur la peau et de la fièvre, mais on guérit sans traitement au bout d'une vingtaine de jours.Source : https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/union-eur...