On vous le disait il y a quelque temps : pour faire face aux différents signes de l'âge qui s'installent au fil du temps sur notre visage, de nombreuses solutions existent. Et bien qu'étonnant, on compte parmi elles, l'entretien capillaire ! Oui, une...Source : https://www.elle.fr/Beaute/Cheveux/Coupe-de-cheveu...