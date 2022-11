Avec une météo anormalement douce et clémente pour la saison, nos vestes matelassées, nos trenchs et autres vestes automnales n'ont été ressortis du placard que tardivement. Mais l'automne est à peine installé qu'il faut d'ores et déjà passé à un ves...Source : https://www.elle.fr/Mode/Manteau/Voici-le-manteau-...