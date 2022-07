L'été est synonyme de couleurs et de motifs. Que ce soit sur nos vêtements ou pour notre mise en beauté, on a envie de mettre du peps et de la vitamine dans notre quotidien. Et cela passe aussi par notre manucure. Alors qu'il est parfois difficile d...Source : https://www.elle.fr/Beaute/Ongles/Voici-le-motif-a...