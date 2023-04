opération de nettoiement des artères de Dakar

La société nationale de gestion intégrée des déchets (Sonaged) a lancé, dans la nuit du mercredi à jeudi, des opérations de nettoiement dans les marchés, les lieux de culte et les grandes artères de Dakar. Un dispositif de collecte et d’évacuation des déchets a été mis en place. Au total, 211 lieux de culte (mosquées), 63 marchés seront nettoyés, à l’occasion de la fête de Korité, par 2500 agents de nettoiement.Les fêtes religieuses (Korité et Tabaski) sont des moments de grande production de déchets au Sénégal. Eu égard à cette réalité, la société nationale de gestion intégrée des déchets (Sonaged) a pris les devants. C’est ainsi qu’après l’opération spéciale dénommée « les nuits du ramadan », déjà mise en œuvre et qui a permis d’avoir un bon niveau de salubrité dans la ville de Dakar, elle a lancé, dans la nuit de mercredi à jeudi, une opération de nettoiement dans les marchés et les grandes artères de Dakar.La nuit de nettoiement a démarré par le marché de Grand Yoff qui a été bien nettoyé. Tous les coins et recoins des lieux ont été rendus propres. Ensuite, les équipes de nettoiement ont mis le cap sur le marché des Hlm qui a subi le même coup de balai.