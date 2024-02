Si le mélanome est le moins fréquent des cancers de la peau, il est aussi le plus grave. Il doit être détecté dès le début de son évolution pour une prise en charge précoce. Peut-on être touché si l'on a très peu de grains de beauté ? Quelles sont les zones du corps les plus à risque de mélanome ? On fait le point.

