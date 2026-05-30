Politique - 30/05/2026

"Une nouvelle étoile brille sur Paris": Emmanuel Macron réagit à la victoire du PSG en Ligue des champions

Tenant du titre, le PSG réalise l'impensable et conserve sa couronne européenne aux dépens d'Arsenal au terme d'une séance de tirs au but irrespirable (1-1, 4-3 t.a.b.). Encore héroïques, les...

Éducation, retraites, immigration, IA: Gabriel Attal dessine son programme pour la présidentielle

Procès Hissène Habré : « Pour les survivants tchadiens, le contrat reste largement non rempli »

Economie - 23/05/2023

La Marocaine Vie : Mise en place réussie de la norme IFRS 17

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La Marocaine Vie a mis en place avec succès la première norme internationale d’information financière s’appliquant exclusivement aux contrats d’assurance. Elle devient ainsi la première compagnie au...

Les investisseurs japonais déclarent vouloir faire plus d’affaires avec l’Afrique

Hydrogène vert: comment le Maroc devient incontournable

International - 30/05/2026

"Vous n'êtes pas seuls" : le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé apporte son soutien à la population congolaise affectée par le virus Ebola

Tedros Adhanom Ghebreyesu s'est rendu samedi à Bunia en République démocratique du Congo, pour manifester son soutien aux habitants de la capitale de la province de l'Ituri, épicentre de la grave...

Des tomates cerises importées massivement du Maroc, les producteurs français voient rouge

"Des mecs arrivent sur le pont, ils nous disent : vous avez besoin de quelque chose ?" : l’incroyable sauvetage de deux Français disparus depuis cinq jours en mer

Appareils de Cuisine et Montres Intelligent: Ce Qui Redéfinit le Monde Culinaire en 2026



En cette année 2026, la technologie continue de transformer nos maisons, nos modes de vie et plus particulièrement nos cuisines. À travers des appareils novateurs et des gadgets astucieux, chaque recoin de notre maison devient un espace intelligent et connecté. Explorons comment ces innovations redéfinissent le monde culinaire, le jardinage et au-delà.

La Cuisine : Cœur de la Maison Moderne

Les cuisines d'aujourd'hui ne sont plus juste un espac...

Source : https://myglobalstore.net/blogs/news/appareils-de-...


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