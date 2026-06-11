Peut-on aller courir, faire de la musculation ou reprendre une activité sportive juste après une prise de sang ?
Source : https://www.santemagazine.fr/sante/examens-medicau...
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Politique - 11/06/2026
Débordements après la victoire du PSG: "La Macronie est incapable d'organiser des fêtes populaires", estime Mathilde Panot
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Après une prise de sang, peut-on aller courir ou faire du sport ?
Peut-on aller courir, faire de la musculation ou reprendre une activité sportive juste après une prise de sang ?
Source : https://www.santemagazine.fr/sante/examens-medicau...
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Santé / Bien-Être
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