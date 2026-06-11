Politique - 11/06/2026

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Coupe du monde 2026 : la Fifa accrédite le journaliste français Christophe Gleizes, détenu en Algérie depuis un an

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Après une prise de sang, peut-on aller courir ou faire du sport ?



Peut-on aller courir, faire de la musculation ou reprendre une activité sportive juste après une prise de sang ?



Source : https://www.santemagazine.fr/sante/examens-medicau...

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Santé / Bien-Être


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