Près de 70% des animaux sauvages ont disparu depuis 1970, rapporte WWF. Jusqu'ici, la déforestation était la principale cause, avec la surpêche et le braconnage. Demain, ce sera le réchauffement climatique. Reportage dans le parc de la Brenne, une zone humide qui s'assèche et voit disparaître des espèces.Source : https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/bi...