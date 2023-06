La température à la surface de l'océan n'a jamais été aussi chaude pour un mois de mai à 19,7°C, soit un quart de degrés de plus qu'entre 1991-2020. Comment mieux soigner nos océans ? Sur l'archipel Fernando de Noronha au Brésil, on tente notamment de préserver la plus belle plage du monde.Source : https://www.francetvinfo.fr/monde/bresil/bresil-co...