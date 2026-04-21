Invité de BFMTV, David Lisnard, maire de Cannes, a réagit à la rencontre entre les patrons du Medef et le président du RN.
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Politique - 21/04/2026
Seine-Saint-Denis: le maire insoumis Bally Bagayoko élu à la présidence d'une puissante intercommunalité face au maire socialiste Karim Bouamrane
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"Ça ne me choque pas du tout": David Lisnard réagit au déjeuner entre Jordan Bardella et le Medef
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