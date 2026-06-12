Affaire Lyhanna : "Je suis totalement en désaccord" avec le ministre de la Justice, déclar e Yaël Braun-Pivet sur la question des moyens

"Je suis totalement en désaccord" avec le ministre de la Justice Gérald Darmanin, déclare vendredi 12 juin sur ICI Hérault(Nouvelle fenêtre) Yaël Braun-Pivet, présidente de l’Assemblée nationale, après la polémique suscitée par l'affaire Lyhanna. Yaël Braun-Pivet, en visite jeudi dans l'Hérault, à Castelnau-le-Lez, a rencontré des gendarmes et des policiers municipaux.Après les défaillances du système judiciaire dans l'affaire Lyhanna, Gérald Darmanin, garde des Sceaux, martèle qu'il n’y a pas de problème de moyens. "Il y a un problème de loi, il faut aller plus loin. Et, deuxièmement, il faut mettre plus de moyens", ajoute Yaël Braun-Pivet. Elle reconnaît que "le budget de la justice a augmenté ces dix dernières années de plus de 50%. On a 1 500 magistrats qui sont en train d'être formés pour renforcer nos tribunaux, mais ça ne suffit pas".Selon elle, "il y a un problème de moyens au niveau de nos forces de l'ordre, il y a un problème de moyens au niveau de la justice et il faut regarder le problème en face, parce qu'on a aussi, depuis des années, sous-investi ces secteurs, et on a une explosion du nombre de plaintes. Ça craque de partout".