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Affaire Lyhanna : "Je suis totalement en désaccord" avec le ministre de la Justice, déclar e Yaël Braun-Pivet sur la question des moyens

En pleine affaire Lyhanna, qui a soulevé les défaillances du système judiciaire, Gérald Darmanin, ministre de la Justice, assure qu'il n'y a pas de problème de moyens.



"Je suis totalement en désaccord" avec le ministre de la Justice Gérald Darmanin, déclare vendredi 12 juin sur ICI Hérault(Nouvelle fenêtre) Yaël Braun-Pivet, présidente de l’Assemblée nationale, après la polémique suscitée par l'affaire Lyhanna. Yaël Braun-Pivet, en visite jeudi dans l'Hérault, à Castelnau-le-Lez, a rencontré des gendarmes et des policiers municipaux.

Après les défaillances du système judiciaire dans l'affaire Lyhanna, Gérald Darmanin, garde des Sceaux, martèle qu'il n’y a pas de problème de moyens. "Il y a un problème de loi, il faut aller plus loin. Et, deuxièmement, il faut mettre plus de moyens", ajoute Yaël Braun-Pivet. Elle reconnaît que "le budget de la justice a augmenté ces dix dernières années de plus de 50%. On a 1 500 magistrats qui sont en train d'être formés pour renforcer nos tribunaux, mais ça ne suffit pas".

Selon elle, "il y a un problème de moyens au niveau de nos forces de l'ordre, il y a un problème de moyens au niveau de la justice et il faut regarder le problème en face, parce qu'on a aussi, depuis des années, sous-investi ces secteurs, et on a une explosion du nombre de plaintes. Ça craque de partout".

https://www.franceinfo.fr/faits-divers/disparition-de-lyhanna-dans-le-gers/affaire-lyhanna-je-suis-totalement-en-desaccord-avec-le-ministre-de-la-justice-declare-yael-braun-pivet-sur-la-question-des-moyens_8057120.html

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