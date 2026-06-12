Suite au Négresco, déjeuner dans un restaurant étoilé... les coulisses de la visite d’Emmanuel Macron et Narendra Modi ce week-end à Nice

« Réduire les déséquilibres mondiaux », la feuille de route de l’Élysée a tout d’un euphémisme. En langage moins diplomatique, la France espère sans doute profiter du G7 qui s’ouvrira lundi, sur son son sol, pour tenter de remettre un peu d’ordre dans le chaos géopolitique international. Un monde où la « coopération » a cédé le pas au « rapport de force » et à « la contrainte », aux « ambitions de puissance » et à la « domination » Même entre alliés historiques.Le retard au démarrage du sommet d’Evian en est sans doute une très cynique illustration. Le rendez-vous a dû être décalé de 24 heures pour ne pas priver le tout-puissant Donald Trump de son gala d’anniversaire, un combat de MMA organisé à la Maison Blanche pour ses 80 ans. Qu’à cela ne tienne, Emmanuel Macron profitera de son dimanche pour soigner de nouvelles relations lors d’un bref pré-G7 qui, lui, se tiendra à Nice.