On parle beaucoup de la vague de chaleur qui s'abat en ce moment sur l'Europe, mais les Ètats-Unis eux non plus ne sont pas épargnés. C'est la période des incendies dans l'ouest, en Californie notamment, où les séquoias géants du parc de Yosemite sont menacés.Source : https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-monde-...