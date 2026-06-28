Canicule: "Il y a un problème en France avec le système D", explique Valérie Pécresse, présidente LR de la région Île-de-France

Politique - 28/06/2026

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Valérie Pécresse, présidente LR de la région Île-de-France, était l'invitée de BFMTV ce dimanche 28 juin



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