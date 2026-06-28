Valérie Pécresse, présidente LR de la région Île-de-France, était l'invitée de BFMTV ce dimanche 28 juin
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Politique - 28/06/2026
Canicule: pour Valérie Pécresse (LR), "il y a un problème en France avec le système D"
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Présidentielle 2027: "Le seul projet qui redressera la France, c'est un projet de droite", estime Valérie Pécresse, présidente LR de la région Île-de-France
Valérie Pécresse, présidente LR de la région Île-de-France, était l'invitée de BFMTV ce dimanche 28 juin
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