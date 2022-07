La température de la Méditerranée a atteint les 30 degrés, mercredi 27 juillet. C’est quatre à six degrés de plus que la moyenne, et cette canicule marine a déjà des conséquences sur la biodiversité. Lesquelles, et quel avenir pour certaines espèces marines ?Source : https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/bi...