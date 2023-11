Quoi de plus dur à porter qu'un visage maigre et des cernes creux ? Avec le temps, le visage a tendance à perdre sa fine couche de graisse sous-cutanée. Le risque est qu'arrivé(e) à la quarantaine, vous avez l'impression de faire 10 ans de plus. Ne vous laissez pas abattre, il existe des solutions pour y remédier. On fait le point.

