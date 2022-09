Cinq choses à savoir sur IDA-20 et l'aide de la Banque mondiale aux pays les plus pauvres

Notre monde vit un cycle de crises multiples — conflits, COVID-19, insécurité alimentaire, changement climatique, augmentation de la dette — et qui frappent les plus pauvres de manière disproportionnée . Qu'il s'agisse de la hausse des prix alimentaires, de l'inégalité d'accès aux services de santé ou de l'exposition accrue aux aléas climatiques, les personnes les plus démunies sont toujours plus vulnérables.L’Association internationale de développement (IDA) est le fonds de la Banque mondiale créé en 1960 pour soutenir les pays les plus pauvres du monde (actuellement au nombre de 74) . Elle vient de lancer son 20e cycle triennal (IDA-20) lors d'un événement international à Tokyo (Japon). Après une reconstitution des ressources historique qui atteint 93 milliards de dollars, notamment grâce aux contributions de 52 pays à revenu élevé et intermédiaire, IDA-20 dispose des moyens qu'il faut pour aider les pays à faire face aux multiples défis actuels. Et, à une époque où la solidarité mondiale est devenue essentielle pour résoudre des crises simultanées, l'IDA est un excellent exemple de l'engagement international à aider les pays à se redresser durablement.Ebola, tremblements de terre, inondations ou sécheresses : l'IDA a démontré depuis longtemps sa capacité à aider les pays en cas de crise. Mais ce cycle IDA-20 anticipé, né d'un besoin sans précédent et déclenché par la pandémie de COVID-19, est particulier. Il a été spécifiquement conçu pour faire face aux crises. Son thème central parle de lui-même : « Reconstruire en mieux après la crise : pour un avenir vert, résilient et inclusif ». Voici cinq axes principaux sur lesquels se fonde IDA-20 pour aider les pays à élaborer et mettre en œuvre des solutions qui ont déjà fait leur preuve pour relever les défis actuels.