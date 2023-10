Vous vous êtes toujours demandé si vous vous masturbiez trop ? Ou peut être pas assez par rapport à la moyenne ? Il faut dire que la masturbation est un sujet sensible dont on a parfois honte de parler avec ses proches. Nous avons donc pris les devants et posé quelques questions à Jane Oberdorff, sexologue clinicienne et au Dr Charlotte Methorst, chirurgienne urologue.

Source : https://www.santemagazine.fr/psycho-sexo/desir-et-...