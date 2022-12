Vous devez prendre rendez-vous avec un médecin anesthésiste-réanimateur, mais ne savez pas encore à quoi vous attendre ? Types d'anesthésie, documents indispensables et suivi post-anesthésique... On fait le point avec le Dr Frédéric Le Saché, secrétaire générale adjoint de la Société française d'anesthésie et de réanimation (SFAR).

Source : https://www.santemagazine.fr/sante/maladies/commen...