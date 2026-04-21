Respirer un air pollué ne touche pas seulement les poumons. Cela peut aussi peser sur le moral… De plus en plus d’études montrent un lien entre pollution et troubles anxieux !
Source : https://www.santemagazine.fr/sante/sante-environne...
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Politique - 21/04/2026
Seine-Saint-Denis: le maire insoumis Bally Bagayoko élu à la présidence d'une puissante intercommunalité face au maire socialiste Karim Bouamrane
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Comment la pollution favorise-t-elle l'anxiété ?
Respirer un air pollué ne touche pas seulement les poumons. Cela peut aussi peser sur le moral… De plus en plus d’études montrent un lien entre pollution et troubles anxieux !
Source : https://www.santemagazine.fr/sante/sante-environne...
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Santé / Bien-Être
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