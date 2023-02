L'amour de soi, qu'est-ce que c'est ? Cette notion en lien avec l'estime de soi, on en parle beaucoup, parfois même de façon un peu excessive. Pour bien se reconnecter à soi-même et à ses besoins, et faire émerger un véritable "amour de soi", Véronique Kohn, psychologue, nous donne des clés.

Source : https://www.santemagazine.fr/videos/sante/comment-...