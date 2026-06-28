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Politique - 28/06/2026
Canicule: pour Valérie Pécresse (LR), "il y a un problème en France avec le système D"
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Crash d'avion près de Nancy: "L'appareil s'est écrasé à 300m de la piste", déclare Laurent Nuñez
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