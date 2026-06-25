Politique - 25/06/2026

Canicule: "Dans les hôpitaux, il est évident qu'il va falloir avoir un plan de climatisation prioritaire", estime Sandrine Rousseau, députée "Écologiste et Social" de Paris

Sandrine Rousseau, députée "Écologiste et Social" de Paris, était invitée sur le plateau de BFMTV, ce jeudi 25 juin. Elle s'est notamment exprimée sur la canicule historique qui frappe la France...

Canicule: "On a l'impression d'une forme de grand silence" de la part de l'exécutif, déclare Sandrine Rousseau, députée "Écologiste et Social" de Paris

Canicule: Mathieu Lefèvre, ministre délégué à la Transition écologique, en appelle à "la responsabilité individuelle pour ne pas faire peser une tension inutile sur notre système de soin"

Economie - 12/06/2026

Après une introduction en Bourse record, SpaceX, la société de Musk, s'apprête à affronter un nouveau défi lors de ses débuts sur le marché

SpaceX SPCX.O devrait faire son entrée au Nasdaq vendredi après que les investisseurs ont injecté 75 milliards de dollars dans la plus grande introduction en Bourse de l'histoire , pariant que les...

La Marocaine Vie : Mise en place réussie de la norme IFRS 17

Les investisseurs japonais déclarent vouloir faire plus d’affaires avec l’Afrique

International - 25/06/2026

Coupe du monde : on vous explique la polémique autour du "Match des fiertés" entre l'Egypte et l'Iran organisé à Seattle

Le comité d'organisation de Seattle a décidé d'organiser ce match le 26 juin. Mais le tirage au sort a voulu que deux pays hostiles à la communauté LGBT+ s'affrontent ce jour-là. Les deux équipes...

Médecin humanitaire contaminé, cas contact en cours d'identification… Ce que l'on sait du premier cas d'Ebola détecté en France

Près de 100 millions d'enfants sont privés d'école dans le monde à cause des conflits et de la crise climatique, selon l'ONU

Canicule: le préfet de police de Paris annonce que les hôpitaux sont "saturés"




Accueil | Envoyer à un ami | Version imprimable | Augmenter la taille du texte | Diminuer la taille du texte
News


Dans la même rubrique :

Luffy et neuf autres personnages du manga “One Piece” entrent au musée Grévin

Le préfet de police de Paris indique que les hôpitaux sont "saturés"

La vente d'alcool interdite dès 18 heures demain à Paris annonce le préfet de police

Canicule: Emmanuel Macron assure qu'un "gros travail a été fait"

"Canicule: la France craque": le Forum BFMTV en intégralité

Interpellé en état d’ébriété, l'ancien combattant de MMA Dustin Poirier avoue être addict à l'alcool

Pakistan: une Française, séquestrée par son mari pendant 12 ans, a été secourue par la police

"Canicule: la France craque": suivez en direct le Forum BFMTV

"Symbole" de la canicule, François Ruffin sort une couverture de survie sur le plateau de BFMTV

Pour Alexandre Bompard, PDG de Carrefour, "l'inflation alimentaire n'augmentera que très peu"

L’influenceur Clavicular moqué sur les réseaux sociaux après s’être fait recaler par des Parisiennes

Canicule: ce 22 juin 2026 est la troisième journée la plus chaude jamais enregistrée en France

Pour Alain Bauer, les négociations entre les États-Unis et l'Iran, "c'est du théâtre de boulevard"

Mort de Lyhanna: ce que dit le rapport d'inspection, qui pointe des dysfonctionnements

Emmanuel Macron annonce une nouvelle cellule interministérielle de crise ce lundi 22 juin

Canicule: la ministre de la Santé Stéphanie Rist appelle à "ne pas gonfler l'activité" des urgences

Canicule: les Français se ruent chaque année de plus en plus sur les climatiseurs

Affaire Lyhanna: le rapport d'inspection sur les dysfonctionnements de la justice remis ce lundi

Emmanuel Grégoire, maire de Paris, annonce étendre les horaires de baignade au canal Saint-Martin

Donald Trump affirme sur son réseau social que les États-Unis pourraient imposer un péage à Ormuz

Iran: Donald Trump brandit la menace d'un péage à Ormuz si les négociations échouent

Canicule: alcool interdit dans les départements en vigilance rouge lors de la Fête de la musique

L'humoriste Elena Nagapetyan accuse de viol le metteur en scène Julien Mairesse

35 départements sont placés en vigilance rouge pour ce dimanche 21 juin

L'avocate d'Achraf Hakimi évoque une "possibilité que Kylian Mbappé soit cité comme témoin"

Achraf Hakimi: son avocate Fanny Colin évoque une "tentative de manipulation et de chantage"

Achraf Hakimi bientôt jugé pour viol: son avocate Fanny Colin évoque une "tentative de chantage"

Le ministre de l'Éducation dit que "ceux qui souhaitent garder leurs enfants" lundi "le peuvent"

Bally Bagayoko, Donald Trump, détroit d'Ormuz ... La semaine d'Arnaud Montebourg

Lyhanna: l'enfant a été bâillonnée avec du scotch, son corps porte des traces d’ecchymoses

1 2 3 4 5 » ... 291
Inscrivez-vous.entrez votre email pour garder le contact car nous avons besoin de vos avis et suggestions.merci d'avance