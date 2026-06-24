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Politique - 24/06/2026
FORUM BFMTV - "Quand on est macroniste, je suppose qu'on ne subit pas la canicule comme tous les autres": l'échange entre Lenna, étudiante et Olga Givernet, députée EPR
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"Canicule: la France craque": le Forum BFMTV en intégralité
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