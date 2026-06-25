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Politique - 25/06/2026
Canicule: "Dans les hôpitaux, il est évident qu'il va falloir avoir un plan de climatisation prioritaire", estime Sandrine Rousseau, députée "Écologiste et Social" de Paris
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Le préfet de police de Paris indique que les hôpitaux sont "saturés"
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