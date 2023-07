La dépression et la prise de poids vont-elles de pair ? Prendre des kilos peut-il faire perdre le moral et inversement ? Réponses avec le Dr Gérard Apfeldorfer, psychiatre et psychothérapeute, spécialiste des troubles du comportement alimentaire

