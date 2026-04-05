Dominique de Villepin estime qu'il est "difficile de nier" le racisme subi par Bally Bagayoko, maire LFI de Saint-Denis



Dominique de Villepin, ancien Premier ministre, était l'invité de BFMTV ce dimanche 5 avril



Source : https://www.bfmtv.com/politique/la-france-insoumis...

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Politique


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