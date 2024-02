Être frais et dispo toute la journée avec moins de 6 heures de sommeil par nuit est le graal de beaucoup ... mais est-ce possible pour tous ? Le Dr Jonathan Taïeb, médecin somnologue à l'Institut Médical du Sommeil, nous explique pourquoi nous ne sommes pas tous égaux face aux besoins de sommeil, et quels sont sur le long terme, les risques de nombreuses nuits écourtées.

Source : https://www.santemagazine.fr/sante/bien-dormir/dor...