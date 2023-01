Aux États-Unis, l'État de New York vient d'autoriser le compostage humain. C'est le sixième en trois ans seulement. Avec une population de plus en plus soucieuse de l'environnement, la pratique pourrait bientôt concurrencer l'incinération et l'inhumation.Source : https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-monde-...