Plus d'un an après la condamnation de l'État pour inaction climatique, quatre associations engagées dans une procédure appelée "le procès du siècle" relancent l’affaire. Car la date-butoir fixée par la justice pour compenser l'excès d'émissions de CO2 entre 2015 et 2018 arrive à échéance samedi 31 décembre.Source : https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/cr...