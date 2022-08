The Large Blue, connu en France sous le nom d’Azuré du serpolet, connaît une prolifération étonnante grâce à la réintroduction de l’espèce opéré par deux chercheurs. En 2022, on a dénombré 75 fois plus d’œufs de papillon que d’habitude, d’après la Société Royale d’Entomologie.Source : https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/l-etoile-...