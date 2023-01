La 53e édition du Forum économique mondial de Davos, en Suisse, s'achève vendredi 20 janvier. Nombre de participants quittent la très huppée station alpine à bord de jets privés, moyen de transport le plus inégalitaire et le plus polluant au monde. Greenpeace dénonce une nouvelle fois un entre-soi "indécent" et "hypocrite", sur fond d'envolée du trafic.Source : https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-monde-...